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Дочь Валерия и Таты Блюменкранц Беатрис ищет отца в шкафу и под кроватью

Тата Блюменкранц в беседе с ведущим «Дом-2» Андреем Черкасовым и бывшим мужем Валерием Блюменкранц рассказала, что ее дочь Беатрис ищет отца в шкафу и под кроватью. Экс-участница реалити-шоу добавила, что ребенок уже начал забывать голос своего родителя.
Дочь Валерия и Таты Блюменкранц Беатрис ищет отца в шкафу и под кроватью

Тата и Валерий Блюменкранц развелись почти 2 года назад. Но пара часто общается, поскольку у них есть общая дочь Беатрис. При этом бывшая участница «Дом-2» не довольна поведением отца своего ребенка. В анонсе эфира реалити-шоу показали, что на лобном месте ведущий Андрей Черкасов решил пообщаться с Татой Блюменкранц и узнать, почему она недавно не пустила Валерия Блюменкранца к дочери.

Девушка ответила, что ее бывший возлюбленный первым делом пошел не к ребенку, а в клуб, и именно это стало причиной того, что он не встретился с Беатрис. Тате Блюменкранц надоело, что ее бывший супруг Валерий не уделяет нужного внимания их дочери, а на разгульный образ жизни находит время. Она рассказала, что маленькая Беатрис ищет отца в шкафу и под кроватью и даже начала забывать его голос.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:38

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