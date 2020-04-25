Иосиф Пригожин о смерти главреда «Русского радио»: «Юлия Ларионова была профессионалом»

«За что и почему Бог лишает нас достойных жизни людей? Я давно знал Юлию и могу охарактеризовать ее, как добрейшего человека и профессионала своего дела. Она долгие годы днями на пролет отдавалась своему призванию. Соболезную родным и близким! Светлая память!» - написал супруг Валерии.

Российские музыканты хорошо знали Ларионову и не могут поверить, что ее больше нет. Свои искренние слова поддержки семье выразили Лолита Милявская, Ирина Дубцова, Эммануил Виторган, Яна Рудковская. Дмитрий Оленин рассказал, что журналистка долго боролась за жизнь, но болезнь взяла над ней верх.PR-специалисты компании Goldenlook шокированы новостью и не могут принять, что должны проститься с беспристрастным и сильным музыкальным экспертом. Ларионова полностью отдавалась работе и могла часами говорить о творчестве.