Fossil представила часы Solar, заряжающиеся от солнечной энергии
Компания Fossil представила аналоговые часы, которые заряжаются от солнечной энергии. Устройство под названием Solar имеет ценник в 140 долларов.
Представители Fossil отмечают, что главной причиной выпуска часов стала забота об окружающей среде. Многие дешевые устройства такого типа работают на основе батареек, требующих периодической замены. Аккумулятор в Solar может проработать до 10 лет. Восстановление запасов энергии производится через солнечную панель, расположенную на циферблате.
При полной зарядке аккумулятора Solar и без контакта с солнечным светом часы могут работать на протяжении четырех месяцев. Устройство также получило уровень защиты от влаги стандарта 5 ATM. Solar представлены в двух вариациях корпуса диаметром в 34 и 42 миллиметра. Также часы будут поставляться со съемными ремешками пяти цветов.
Представители Fossil отмечают, что главной причиной выпуска часов стала забота об окружающей среде. Многие дешевые устройства такого типа работают на основе батареек, требующих периодической замены. Аккумулятор в Solar может проработать до 10 лет. Восстановление запасов энергии производится через солнечную панель, расположенную на циферблате.
«Аккумулятор заряжается только во время нахождения сенсоров на солнце. Специальные расчеты показали, что таких периодов даже в процессе ношения под одеждой достаточно для поддержания энергии в нужном объеме. Кроме того, зарядка производится даже от бытовых осветительных приборов», - рассказали представители компании.
При полной зарядке аккумулятора Solar и без контакта с солнечным светом часы могут работать на протяжении четырех месяцев. Устройство также получило уровень защиты от влаги стандарта 5 ATM. Solar представлены в двух вариациях корпуса диаметром в 34 и 42 миллиметра. Также часы будут поставляться со съемными ремешками пяти цветов.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:30