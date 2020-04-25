Fossil представила часы Solar, заряжающиеся от солнечной энергии

«Аккумулятор заряжается только во время нахождения сенсоров на солнце. Специальные расчеты показали, что таких периодов даже в процессе ношения под одеждой достаточно для поддержания энергии в нужном объеме. Кроме того, зарядка производится даже от бытовых осветительных приборов», - рассказали представители компании.





Представители Fossil отмечают, что главной причиной выпуска часов стала забота об окружающей среде. Многие дешевые устройства такого типа работают на основе батареек, требующих периодической замены. Аккумулятор в Solar может проработать до 10 лет. Восстановление запасов энергии производится через солнечную панель, расположенную на циферблате.При полной зарядке аккумулятора Solar и без контакта с солнечным светом часы могут работать на протяжении четырех месяцев. Устройство также получило уровень защиты от влаги стандарта 5 ATM. Solar представлены в двух вариациях корпуса диаметром в 34 и 42 миллиметра. Также часы будут поставляться со съемными ремешками пяти цветов.