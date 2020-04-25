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Алексей Безус и Андрей Григорьев-Апполонов-младший устроили разборки из-за Надины Зданявичене

В Сети появилось видео, на котором Алексей Безус и Андрей Григорьев-Апполонов-младший устроили разборки на кухне. Конфликт между участниками «Дом-2» произошел из-за Надины Зданявичене.
Алексей Безус и Андрей Григорьев-Апполонов-младший устроили разборки из-за Надины Зданявичене

Около месяца назад на проект пришел вдовец сестры Андрея Григорьева-Апполонова Юлии. Молодой человек сообщил, что взял фамилию своей покойной супруги и теперь его называют Андреем Григорьевым-Апполоновым-младшим. Пару дней назад участник реалити-шоу пригласил на проект свою знакомую Надину Зданявичене. В Сети уже появилось видео, на котором новенькой уделяет внимание Алексей Безус.

Такое поведение участника «Дом-2» возмутило Андрея Григорьева-Апполонова-младшего. Молодой человек подошел к Алексею Безусу и попросил его не подходить к Надине Зданявичене. Но бывшему возлюбленному Милены Безбородовой не понравилось, что ему указывают, и он вскочил с места и начал громко кричать. Если бы не другие участники реалити-шоу, между Андреем Григорьевым-Апполоновым-младшим и Алексеем Безусом начать бы потасовка.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:52

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