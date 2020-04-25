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Драйвер NVIDIA GeForce 445.98 исправил проблемы с HDR

NVIDIA представила новый драйвер GeForce 445.98, который исправил ошибки с HDR. Ранее многие пользователи сообщали, что при активации соответствующего режима игры начинали выдавать слишком яркое изображение.
Драйвер NVIDIA GeForce 445.98 исправил проблемы с HDR

Представители компании отметили, что драйвер улучшает стабильность многих игр, среди которых F1 2019 и Overwatch. В случае с первым релизом имелись проблемы с постоянными вылетами. В Overwatch периодически зависало стартовое меню. Разработчики сообщили, что данная проблема связана непосредственно с персональными компьютерами, а не с программным кодом.
«GeForce 445.98 оптимизирована для работы на персональных компьютерах игрового типа. В новой версии драйвера имеется встроенная адаптивная система фиксации тепловыделения. Также исправлены ошибки совместимости с Colorful GeForce GTX 1650. Всем любителям тяжелых современных игр рекомендуется установить драйвер в первую очередь», - говорится в описании программного обновления.

GeForce 445.98 Hotfix появился в общем доступе 24 апреля. Загрузить его можно только на компьютеры с операционными системами Windows 7 и Windows 10 в 64-битных версиях. Драйвер можно скачать не только на официальном сайте компании, но и при помощи приложения GeForce Experience.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:34

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