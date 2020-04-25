Драйвер NVIDIA GeForce 445.98 исправил проблемы с HDR

«GeForce 445.98 оптимизирована для работы на персональных компьютерах игрового типа. В новой версии драйвера имеется встроенная адаптивная система фиксации тепловыделения. Также исправлены ошибки совместимости с Colorful GeForce GTX 1650. Всем любителям тяжелых современных игр рекомендуется установить драйвер в первую очередь», - говорится в описании программного обновления.





Представители компании отметили, что драйвер улучшает стабильность многих игр, среди которых F1 2019 и Overwatch. В случае с первым релизом имелись проблемы с постоянными вылетами. В Overwatch периодически зависало стартовое меню. Разработчики сообщили, что данная проблема связана непосредственно с персональными компьютерами, а не с программным кодом.GeForce 445.98 Hotfix появился в общем доступе 24 апреля. Загрузить его можно только на компьютеры с операционными системами Windows 7 и Windows 10 в 64-битных версиях. Драйвер можно скачать не только на официальном сайте компании, но и при помощи приложения GeForce Experience.