На Ямале вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя
В ЯНАО вертолет марки Ми-26 с 8-ю гражданами на борту при невыясненных обстоятельствах совершил жесткую посадку на площадке крупного нефтегазового месторождения «Русское», расположенного в Тазовском районе. Причиной, по предварительной оценке, стал отказ левого двигателя.
Инсайдеры из экстренных служб выяснили некоторые детали инцидента. Оказалось, что шестеро человек получили различные травмы. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Оперативная группа, начавшая доследственную проверку, установит детали происшествия после осмотра места посадки и Ми-26.
Ранее на Кубани потерпел крушение самолет L-39. Пилот погиб.
Инсайдеры из экстренных служб выяснили некоторые детали инцидента. Оказалось, что шестеро человек получили различные травмы. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Оперативная группа, начавшая доследственную проверку, установит детали происшествия после осмотра места посадки и Ми-26.
Ранее на Кубани потерпел крушение самолет L-39. Пилот погиб.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:18