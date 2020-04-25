АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали самые безопасные седаны 2020…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

На Ямале вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя

В ЯНАО вертолет марки Ми-26 с 8-ю гражданами на борту при невыясненных обстоятельствах совершил жесткую посадку на площадке крупного нефтегазового месторождения «Русское», расположенного в Тазовском районе. Причиной, по предварительной оценке, стал отказ левого двигателя.
На Ямале вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя

Инсайдеры из экстренных служб выяснили некоторые детали инцидента. Оказалось, что шестеро человек получили различные травмы. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Оперативная группа, начавшая доследственную проверку, установит детали происшествия после осмотра места посадки и Ми-26.

Ранее на Кубани потерпел крушение самолет L-39. Пилот погиб.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иосиф Пригожин о смерти главреда «Русского радио»: «Юлия Ларионова была…
Драйвер NVIDIA GeForce 445.98 исправил проблемы с…
"Холостяк" Антон Криворотов случайно показал свою…
Археологи обнаружили в некрополе Лехлейд в Глостершире закономерность древних погребений британских…
На Ямале вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку из-за отказа…
Регина Тодоренко оправдалась за высказывание о домашнем…
Селена Майер может стать новой ведущей…
80 лет со дня рождения: Михаил Кононов являлся деспотом с детским…
NASA предупредило о летящей к Земле…
Олег Газманов: "Всех мусульман России поздравляю с началом священного месяца…
Представлена белая спецверсия Mazda…
Актриса Ирина Акулова получила подарки от ивановских…
Ученые назвали вызывающую сифилис бактерию хорошей…
Алексей Панин признался, что скрывал четвертую…
В Москве женщина скончалась в клинике во время…
Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную…
Потепление придёт в Москву в середине следующей…
Андрей Черкасов сообщил, что Денис Мокроусов скучает по Алене…
iPhone 12 может оказаться дешевле…
«Почувствовала режущую боль в глазу»: Екатерина Стриженова экстренно обратилась к…
В Москве средняя зарплата составила 88,9 тыс.…
«Потрясающе красивый цвет»: Беременная супруга Андрея Черкасова похвасталась конвертом на…
Глава UFC Дэйн Уайт прогнозирует возвращение Хабиба Нурмагомедова в…
Ларису Гузееву впечатлила статуэтка Гарика Харламова в виде…
Дефекты Samsung Galaxy S20 Ultra невозможно исправить…
Супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкович работает курьером по доставке еды во время пандемии…
США и Китай сорвали конференцию…
Станислав Садальский призвал фанатов после окончания карантина выйти на улицу и гулять всю…
Просмотреть все новости