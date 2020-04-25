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Археологи обнаружили в некрополе Лехлейд в Глостершире закономерность древних погребений британских шаманов

Археологи нашли закономерность древних погребений в некрополе Лехлейд (Глостершир). Они обратили внимание на способ захоронения пожилого человека вблизи памятника «Курсус», которого в могилу поместили сидя и с одной воловьей кожей.

В некрополе Лехлейд в Глостершире археологи нашли захоронения бронзового века, которые, судя по всему, могли принадлежать шаманам или правителям. В могилы большинства из усопших поместили одну или несколько воловьи кожи, выделанные с сохранением копыт и черепов. Запястья похороненных были украшены камнями зеленого цвета, которые были добыты в горах, куда трудно добраться. Они являются мелкозернистыми вулканическими туфами. По словам специалистов, для людей бронзового века камень символизировал вечную жизнь, небеса и плодородие.

Эксперты заметили погребение пожилого человека, который выглядел на 50-60 лет и был похоронен рядом с большим неолитическим церемониальным комплексом, именуемым памятником «Курсус». Его погребли в сидячем положении, кроме одной воловьей кожи ничего больше не обнаружено. Эксперты полагают, захоронение пожилого мужчины может принадлежать к культуре колоколовидных кубков. Эксперты сравнили найденные могилы с погребениями в Древней Индии, где святые также были похоронены в сидячем положении со скрещенными ногами и с 7000-летним захоронением шаманки, которую нашли в Скейтхольме в Швеции, и обнаружили общие черты между ними.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:21

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