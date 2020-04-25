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"Холостяк" Антон Криворотов случайно показал свою избранницу

Участник проекта «Холостяк» Антон Криворотов случайно показал избранницу. Стоматолог обнародовал в историях на странице в Instagram фото, на котором в отражении на экране выключенного телевизора видна девушка.
"Холостяк" Антон Криворотов случайно показал свою избранницу

Фанаты после появления фото стали строить предположения по поводу избранницы Криворотова. Многие нашли в силуэте девушки Барбару Пино, которая также принимала участие в «Холостяке». На программе паре не удалось построить отношения, но стоматолог мог продолжить общаться с кубинкой.

Сам Криворотов пока не комментирует слухи о романе с Пино. Последняя недавно выложила снимок с самоизоляции. Интерьер дома, в котором живет экс-участница «Холостяка», нашли похожим на апартаменты Криворотова. Несмотря на многочисленные слухи, пара не появляется на фото вместе и не отвечает на вопросы поклонников об отношениях.

На шоу между Пино и Криворотовым произошел серьезный конфликт на почве ревности к бывшему супругу девушки. Она даже хотела покинуть проект, но стоматолог решил загладить вину, устроив романтическое свидание. После этого Пино передумала и осталась в шоу практически до самого конца.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:27

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