"Холостяк" Антон Криворотов случайно показал свою избранницу
Участник проекта «Холостяк» Антон Криворотов случайно показал избранницу. Стоматолог обнародовал в историях на странице в Instagram фото, на котором в отражении на экране выключенного телевизора видна девушка.
Фанаты после появления фото стали строить предположения по поводу избранницы Криворотова. Многие нашли в силуэте девушки Барбару Пино, которая также принимала участие в «Холостяке». На программе паре не удалось построить отношения, но стоматолог мог продолжить общаться с кубинкой.
Сам Криворотов пока не комментирует слухи о романе с Пино. Последняя недавно выложила снимок с самоизоляции. Интерьер дома, в котором живет экс-участница «Холостяка», нашли похожим на апартаменты Криворотова. Несмотря на многочисленные слухи, пара не появляется на фото вместе и не отвечает на вопросы поклонников об отношениях.
На шоу между Пино и Криворотовым произошел серьезный конфликт на почве ревности к бывшему супругу девушки. Она даже хотела покинуть проект, но стоматолог решил загладить вину, устроив романтическое свидание. После этого Пино передумала и осталась в шоу практически до самого конца.
Фанаты после появления фото стали строить предположения по поводу избранницы Криворотова. Многие нашли в силуэте девушки Барбару Пино, которая также принимала участие в «Холостяке». На программе паре не удалось построить отношения, но стоматолог мог продолжить общаться с кубинкой.
Сам Криворотов пока не комментирует слухи о романе с Пино. Последняя недавно выложила снимок с самоизоляции. Интерьер дома, в котором живет экс-участница «Холостяка», нашли похожим на апартаменты Криворотова. Несмотря на многочисленные слухи, пара не появляется на фото вместе и не отвечает на вопросы поклонников об отношениях.
На шоу между Пино и Криворотовым произошел серьезный конфликт на почве ревности к бывшему супругу девушки. Она даже хотела покинуть проект, но стоматолог решил загладить вину, устроив романтическое свидание. После этого Пино передумала и осталась в шоу практически до самого конца.