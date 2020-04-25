Селена Майер может стать новой ведущей «Дом-2»





Многие участники реалити-шоу мечтают стать его ведущими. Например, Захар Саленко постоянно говорит о том, что он достоин вести «Дом-2», и всячески старается понравится организаторам. Но при этом молодого человека не замечает руководство проекта и назначает на должность других участников. Недавно в интернете появились слухи, что на пост нового ведущего реалити-шоу назначена Селена Майер, которую считают очень сильной участницей. Но пока данная информация не подтверждена официально.Пользователи Сети уверены, Селена Майер достойна данного поста и лучше других справится с возложенными на нее обязанностями. Также некоторые считают, что такое положение дел станет унижением для Захара Саленко, и он покинет проект. Подписчики уже буквально засыпали Селену Майер вопросами, но участница «Дом-2» пока не дает никаких комментариев.