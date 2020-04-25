NASA предупредило о летящей к Земле комете
Ученые NASA предупредили о новой комете, летящей в сторону Земли. Максимальное сближение с объектом, открытым 11 апреля, состоится 12 мая.
Жители Земли смогут наблюдать комету через пару недель. Для этого подойдет даже любительский телескоп. При максимальном сближении объект будет виден без специального оборудования.
Комета, запечатленная аппаратом Solar Wind Anisotropies, получила название Swan, что в переводе означает «Лебедь». Объект движется на большой скорости по вытянутой орбите, а значит он подлетал к Голубой планете около 25 млн лет назад. Допускается, что гиперболическое тело сформировано из облака Оорта.
Ранее астрономы рассказали, что в конце апреля мимо Земли пронесется гигантских размеров астероид.
Жители Земли смогут наблюдать комету через пару недель. Для этого подойдет даже любительский телескоп. При максимальном сближении объект будет виден без специального оборудования.
Комета, запечатленная аппаратом Solar Wind Anisotropies, получила название Swan, что в переводе означает «Лебедь». Объект движется на большой скорости по вытянутой орбите, а значит он подлетал к Голубой планете около 25 млн лет назад. Допускается, что гиперболическое тело сформировано из облака Оорта.
Ранее астрономы рассказали, что в конце апреля мимо Земли пронесется гигантских размеров астероид.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:56