Регина Тодоренко оправдалась за высказывание о домашнем насилии

«Я хочу извиниться за свои некорректные формулировки. Я против любого насилия. Вероятно, детские страхи мешают мне, как и сотне женщин, рассказать о произошедшем со мной. Может, еще не пришло время или я не хочу выглядеть жалкой», - заявила Тодоренко.

Тодоренко в одном из интервью осудила женщин, в том числе Агату Муцениеце, за постоянные жалобы по поводу насилия со стороны мужчин. Ведущая посчитала, что людям, чувствующим себя жертвами, нужно искать причины в себя.Видеообращение не помогло супруге Влада Топалова исправить ситуацию. Фолловеры набросились на знаменитость с критикой, обвинив ее в попытке пропиариться на своей не рассказанной в новом видео истории. Женщины назвали ведущую «Орла и решки» предательницей и лицемеркой, пытающейся давить на жалость.