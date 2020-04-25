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Регина Тодоренко оправдалась за высказывание о домашнем насилии

Регина Тодоренко попыталась оправдаться за свое высказывание о домашнем насилии. Ведущая извинилась за некорректные слова в микроблоге Instagram.
Регина Тодоренко оправдалась за высказывание о домашнем насилии

Тодоренко в одном из интервью осудила женщин, в том числе Агату Муцениеце, за постоянные жалобы по поводу насилия со стороны мужчин. Ведущая посчитала, что людям, чувствующим себя жертвами, нужно искать причины в себя.
«Я хочу извиниться за свои некорректные формулировки. Я против любого насилия. Вероятно, детские страхи мешают мне, как и сотне женщин, рассказать о произошедшем со мной. Может, еще не пришло время или я не хочу выглядеть жалкой», - заявила Тодоренко.

Видеообращение не помогло супруге Влада Топалова исправить ситуацию. Фолловеры набросились на знаменитость с критикой, обвинив ее в попытке пропиариться на своей не рассказанной в новом видео истории. Женщины назвали ведущую «Орла и решки» предательницей и лицемеркой, пытающейся давить на жалость.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:14

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