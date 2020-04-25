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Представлена белая спецверсия Mazda 2

Компания Mazda представила специальную белую версию модели Mazda 2. Вариация получила название White Comfort.

Автомобиль получил не только внешнюю отделку белого цвета, но и салон, выполненный в светлых тонах. Из всех элементов интерьера транспортного средства выделяется только серая торпеда. Сидения автомобиля обшиты качественной белой кожей с фирменными логотипами компании на подголовниках. Дверные карты Mazda 2 White Comfort также покрыты светлым материалом.

Компания планирует выпустить на рынок шесть цветовых вариаций транспортного средства. Оформление специальной версии получило название Polymetal Gray Metallic. К отличиям Mazda 2 White Comfort стоит отнести и более современную климатическую систему в салоне, работающую в двух независимых зонах.

Под капотом автомобиля располагается силовой агрегат на 1,5 литра при мощности в 110 лошадиных сил. Вместе с ним будут устанавливать автоматический вариатор на 6 ступеней. Стоимость специальной версии в России составит примерно 1,5 миллиона рублей. Информация о точной дате появления автомобиля на отечественном рынке пока отсутствует.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:44

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