Олег Газманов: "Всех мусульман России поздравляю с началом священного месяца Рамадан"

Олег Газманов опубликовал фрагмент из клипа на свою песню под названием "Вперед, Россия". В комментарии артист написал, что сегодня начинается священный месяц Рамадан, являющийся важнейшим в году для последователей ислама и одним из 5 столпов, на которых держится ислам. Также знаменитый певец поздравил всех мусульман России с началом данного праздника. Олег Газманов написал: "У нас великая многонациональная страна и у больших и малых народов свои традиции религия и обычаи".Подписчики присоединились к поздравлениям Олега Газманова. Некоторые поблагодарили знаменитость за то, что он помнит и знает такие праздники. Также пользователи Сети сказали певцу спасибо за его песни и клипы, которые их мотивируют. За 30 минут публикацию Олега Газманова просмотрели более 3 500 пользователей Сети.