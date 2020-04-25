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Лянка Грыу рассказала фанатам, что с ее сына Максима врачи сняли диагноз «аутизм»

Лянка Грыу в своём микроблоге в Instagram опубликовала трогательное видео с сыном Максимом. Недавно актриса поделилась радостной новостью о том, что врачи сняли с её наследника диагноз «аутизм».

В феврале 2011 года у Лянки Грыу и режиссера Михаила Вайнберга появился на свет сын Максим. Позже медики поставили мальчику неутешительный диагноз «аутизм». По этой причине супругам пришлось переехать в США, чтобы квалифицированные врачи смогли помочь им с решением данной проблемы. Длительная терапия принесла хороший результат.
«Российские медики назначили лекарства, которые сильно влияют на мозговую деятельность. Из-за этого мы обратились к другим специалистам в Нью-Йорке. После прохождения необходимых тестов врач сказала мне находиться каждый день с сыном. Недавно доктор снял данный диагноз и теперь мы счастливы. Теперь Максим учиться в классе для одаренных детей», — сообщила актриса.

В своём аккаунте в Instagram знаменитость решила продемонстрировать видеоролик, на котором разговаривает со своим наследником. Мама и сын ведут неспешную беседу о подарке, который Лянка Грыу должна была подарить Максиму, однако вместо этого попросила свою мать Стеллу Ильницкую съездить с внуком за игрушками. Актриса пообещала наследнику в тот же день купить презент, чтобы он не нервничал. Поклонники отметили, что видео получилось милым и трогательным, а Максим очень похож на знаменитую маму.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:37

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