Лянка Грыу рассказала фанатам, что с ее сына Максима врачи сняли диагноз «аутизм»

«Российские медики назначили лекарства, которые сильно влияют на мозговую деятельность. Из-за этого мы обратились к другим специалистам в Нью-Йорке. После прохождения необходимых тестов врач сказала мне находиться каждый день с сыном. Недавно доктор снял данный диагноз и теперь мы счастливы. Теперь Максим учиться в классе для одаренных детей», — сообщила актриса.

В феврале 2011 года у Лянки Грыу и режиссера Михаила Вайнберга появился на свет сын Максим. Позже медики поставили мальчику неутешительный диагноз «аутизм». По этой причине супругам пришлось переехать в США, чтобы квалифицированные врачи смогли помочь им с решением данной проблемы. Длительная терапия принесла хороший результат.В своём аккаунте в Instagram знаменитость решила продемонстрировать видеоролик, на котором разговаривает со своим наследником. Мама и сын ведут неспешную беседу о подарке, который Лянка Грыу должна была подарить Максиму, однако вместо этого попросила свою мать Стеллу Ильницкую съездить с внуком за игрушками. Актриса пообещала наследнику в тот же день купить презент, чтобы он не нервничал. Поклонники отметили, что видео получилось милым и трогательным, а Максим очень похож на знаменитую маму.