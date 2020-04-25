АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали самые безопасные седаны 2020…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

В Москве женщина скончалась в клинике во время аборта

В Москве 37-летняя женщина, находящаяся на третьем месяце беременности, по неизвестным причинам внезапно скончалась в клинике, расположенной на улице Днепропетровской. Ее сердце перестало биться во время аборта.
В Москве женщина скончалась в клинике во время аборта

Как сообщает «РЕН», гражданка скончался во время рядовой операции. Тело передано судмедэкспертам для определения точной причины смерти. Детали трагедии уточняются.

Минздрав России допускает, что коронавирусная инфекция может повышать риск смерти при родах и искусственном прерывании беременности. Для защиты от заражения диагностические отделения, дневные стационары и женские консультации закрыты.

Ранее ученые выяснили, что восприимчивость людей к COVID-19 может носить наследственный характер.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иосиф Пригожин о смерти главреда «Русского радио»: «Юлия Ларионова была…
Драйвер NVIDIA GeForce 445.98 исправил проблемы с…
"Холостяк" Антон Криворотов случайно показал свою…
Археологи обнаружили в некрополе Лехлейд в Глостершире закономерность древних погребений британских…
На Ямале вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку из-за отказа…
Регина Тодоренко оправдалась за высказывание о домашнем…
Селена Майер может стать новой ведущей…
80 лет со дня рождения: Михаил Кононов являлся деспотом с детским…
NASA предупредило о летящей к Земле…
Олег Газманов: "Всех мусульман России поздравляю с началом священного месяца…
Представлена белая спецверсия Mazda…
Актриса Ирина Акулова получила подарки от ивановских…
Ученые назвали вызывающую сифилис бактерию хорошей…
Алексей Панин признался, что скрывал четвертую…
В Москве женщина скончалась в клинике во время…
Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную…
Потепление придёт в Москву в середине следующей…
Андрей Черкасов сообщил, что Денис Мокроусов скучает по Алене…
iPhone 12 может оказаться дешевле…
«Почувствовала режущую боль в глазу»: Екатерина Стриженова экстренно обратилась к…
В Москве средняя зарплата составила 88,9 тыс.…
«Потрясающе красивый цвет»: Беременная супруга Андрея Черкасова похвасталась конвертом на…
Глава UFC Дэйн Уайт прогнозирует возвращение Хабиба Нурмагомедова в…
Ларису Гузееву впечатлила статуэтка Гарика Харламова в виде…
Дефекты Samsung Galaxy S20 Ultra невозможно исправить…
Супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкович работает курьером по доставке еды во время пандемии…
США и Китай сорвали конференцию…
Станислав Садальский призвал фанатов после окончания карантина выйти на улицу и гулять всю…
Просмотреть все новости