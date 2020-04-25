В Москве женщина скончалась в клинике во время аборта
В Москве 37-летняя женщина, находящаяся на третьем месяце беременности, по неизвестным причинам внезапно скончалась в клинике, расположенной на улице Днепропетровской. Ее сердце перестало биться во время аборта.
Как сообщает «РЕН», гражданка скончался во время рядовой операции. Тело передано судмедэкспертам для определения точной причины смерти. Детали трагедии уточняются.
Минздрав России допускает, что коронавирусная инфекция может повышать риск смерти при родах и искусственном прерывании беременности. Для защиты от заражения диагностические отделения, дневные стационары и женские консультации закрыты.
Ранее ученые выяснили, что восприимчивость людей к COVID-19 может носить наследственный характер.
Как сообщает «РЕН», гражданка скончался во время рядовой операции. Тело передано судмедэкспертам для определения точной причины смерти. Детали трагедии уточняются.
Минздрав России допускает, что коронавирусная инфекция может повышать риск смерти при родах и искусственном прерывании беременности. Для защиты от заражения диагностические отделения, дневные стационары и женские консультации закрыты.
Ранее ученые выяснили, что восприимчивость людей к COVID-19 может носить наследственный характер.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:18