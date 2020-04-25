Яна Рудковская собирается заняться флористикой на карантине

Яна Рудковская активно ведет рубрику "Мои завтраки" и ежедневно публикует фото и видео в социальных сетях. Сегодня знаменитость показала пользователям интернета стол, на котором стоят тарелки с ягодами, овощами и сладостями. В комментарии продюсер попросила фанатов обратить внимание на букет цветов. Она написала: "Это новый хит и тренд - вывернутые тюльпаны. Красиво и необычно! Чувствую, займусь скоро и флористикой".Подписчики отметили, что букет с вербой и тюльпанами действительно выглядит очень красиво. Многие написали, что Яна Рудковская настоящая "волшебница" и сможет добиться успеха в любом начинании. Также пользователи Сети пожелали знаменитости удачи и попросили не забывать показывать новые шедевры, особенно если она решит заняться флористикой. За несколько минут публикация Яны Рудковской набрала более 22 000 лайков.