Потепление придёт в Москву в середине следующей недели

«Температура воздуха будет повышаться постепенно на протяжении недели. Уже к началу мая в Москве значительно потеплеет. В дневное время показатели не будут опускаться ниже 10 градусов. Несмотря на тенденцию, на майские праздники не стоит ждать слишком теплую погоду. Температурный фон сейчас ниже нормы на 1-2 градуса, но к середине следующего месяца ситуация должна стабилизироваться», - рассказал Вильфанд.





Специалист Гидрометцентра также пояснил, что весь май будет относительно прохладным по сравнению с аналогичным месяцем в минувшем году. Температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла в самые теплые дни. Вильфанд подчеркнул, что прохладная весна является следствием относительно теплой зимы. Специалист не исключил и холодный июнь в текущем году, о чем говорят многие факторы.