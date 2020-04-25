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80 лет со дня рождения: Михаил Кононов являлся деспотом с детским лицом

Михаил Кононов мог сегодня, 25 апреля, отпраздновать 80-летие, но в 2007 году его жизнь оборвалась. Оказалось, актер с невинным детским лицом был деспотом с непростым характером.
80 лет со дня рождения: Михаил Кононов являлся деспотом с детским лицом

Кононов появился на свет в семье повара и швейцара. В военные годы матери приходилось прятать «горластого» сына от немцев. Несмотря на пережитые трудности, он рос творческим и задорным мальчиком. После школы ему удалось с первого раза поступить в училище имени Щепкина. В годы учебы актер снялся в картине «Наш общий друг».

После училища Кононов устроился в Малый театр, но коллектив не принял взрывного юношу. Актеру пришлось уволиться, но он почти сразу получил роль монаха Фомы в картине «Андрей Рублев» Андрея Тарковского. Знаменитость гордился ей до самой смерти.

Внешность Кононова была полной противоположностью характеру. Выражение его лица никак не вязалось с деспотичностью, агрессией, прямотой, принципиальностью и жестокостью. Актер мог себе позволить отказаться от сотрудничества с известными режиссерами, а они знали об его особенностях, но все равно хотели заполучить в свои фильмы.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:02

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