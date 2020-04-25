Климатологи рассказали об увеличении количества смерчей на территории России за последние тысячу лет





Климатолог Александр Чернокульский рассказал, учёным удалось собрать данные о смерчах, которые возникали на территории России и соседних стран с начала X века, и насчитали почти 3000 явлений. Специалист заявил о возрастании числа атмосферных вихрей за последние годы. На данный момент отмечается 150 случаев в год, из которых приблизительно 10-20 можно отнести к категории сильных.Группа экспертов под началом Александра Чернокульского в течении нескольких лет подробно изучает частоту возникновения смерчей и других похожих на них явлений на территории России и ряда других стран. Ведение этого «списка» стало возможным после создания специальной методики, позволяющей обнаруживать их следы на спутниковых фотографиях ландшафта. У климатологов получилось показать занижение статистики в течении длительного периода. Эксперты также поделились информацией об увеличении роста смерчей в последние годы. По словам Чернокульского, это может быть связано с тем, что количество вихрей повышается, а также специалисты и добровольцы стали больше интересоваться ими и специально отслеживать их следы.