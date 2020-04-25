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Климатологи рассказали об увеличении количества смерчей на территории России за последние тысячу лет

Климатологи смогли вычислить частоту появления смерчей над территорией России за последние тысячу лет. По словам специалистов, атмосферный вихрь возникал намного чаще, чем учёные считали ранее.

Климатолог Александр Чернокульский рассказал, учёным удалось собрать данные о смерчах, которые возникали на территории России и соседних стран с начала X века, и насчитали почти 3000 явлений. Специалист заявил о возрастании числа атмосферных вихрей за последние годы. На данный момент отмечается 150 случаев в год, из которых приблизительно 10-20 можно отнести к категории сильных.

Группа экспертов под началом Александра Чернокульского в течении нескольких лет подробно изучает частоту возникновения смерчей и других похожих на них явлений на территории России и ряда других стран. Ведение этого «списка» стало возможным после создания специальной методики, позволяющей обнаруживать их следы на спутниковых фотографиях ландшафта. У климатологов получилось показать занижение статистики в течении длительного периода. Эксперты также поделились информацией об увеличении роста смерчей в последние годы. По словам Чернокульского, это может быть связано с тем, что количество вихрей повышается, а также специалисты и добровольцы стали больше интересоваться ими и специально отслеживать их следы.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:50

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