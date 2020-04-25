Андрей Черкасов сообщил, что Денис Мокроусов скучает по Алене Савкиной





Алена Савкина и Денис Мокроусов перед уходом молодого человека за ворота сильно поругались. Пара не просто рассталась, но дело доходило и по драки. Но на шоу «Бородина против Бузовой» ведущий Андрей Черкасов рассказал, что недавно виделся с экс-возлюбленным участницы «Дом-2» Денисом Мокроусовым. Молодые люди разговаривали об Алене Савкиной, и бывший участник реалити-шоу проговорился, что соскучился по младшей сестре Ольги Рапунцель.Пользователи Сети пришли к выводу, что участница реалити-шоу испытывает чувства к Денису Мокроусу, поскольку, услышав слова Андрея Черкасова, она засмущалась. Некоторые решили, что молодого человека скоро вернут в периметр, ведь Алена Савкина обещала покинуть проект, если до конца текущего года не найдет достойного мужчину. Но пока претендентов на отношения с ней нет.