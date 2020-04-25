Актриса Ирина Акулова получила подарки от ивановских следователей
Ирина Акулова, известная многим по фильму «Экипаж», получила подарки от ивановских следователей. Об исполнении поручения генерала юстиции Александра Бастыркина рассказали в пресс-центре СКР.
Первый канал посвятил один из выпусков передачи «Прямой эфир» проблемам, с которыми столкнулась Акулова. Актриса проживает одна в Кинешме. Родственников у нее нет, поэтому она довольствуется только редкими визитами волонтеров.
Акулова после перенесенного перелома ноги испытывает трудности с передвижением. Узнав о судьбе актрисы, Бастыркин поручил навестить знаменитость и доложить ему о ее условиях жизни. Следователи передали подопечной маски, продукты, необходимые вещи, антисептики.
Первый канал посвятил один из выпусков передачи «Прямой эфир» проблемам, с которыми столкнулась Акулова. Актриса проживает одна в Кинешме. Родственников у нее нет, поэтому она довольствуется только редкими визитами волонтеров.
Акулова после перенесенного перелома ноги испытывает трудности с передвижением. Узнав о судьбе актрисы, Бастыркин поручил навестить знаменитость и доложить ему о ее условиях жизни. Следователи передали подопечной маски, продукты, необходимые вещи, антисептики.