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«Почувствовала режущую боль в глазу»: Екатерина Стриженова экстренно обратилась к врачам

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова обратилась за экстренной медицинской помощью. Она сообщила фанатам в своём Instagram-аккаунте, что почувствовала режущую боль в глазу.
«Почувствовала режущую боль в глазу»: Екатерина Стриженова экстренно обратилась к врачам

52-летняя Екатерина Стриженова неоднократно признавалась в Сети, что трепетно относится к своему здоровью. Если чувствует, что начинает заболевать, то оставляет все дела и занимается лечением. В связи с пандемией COVID-19 медийная личность носит с собой дезинфицирующее средство и соблюдает правила элементарной профилактики, чтобы избежать коронавирусной инфекции. Так, у ведущей Первого канала появилась режущая глазная боль и, не занимаясь самолечением, Стриженова обратилась за помощью к специалистам.

Ведущая телепрограмм «Доброе утро» и «Время покажет» радуется, что не все медицинские учреждения перепрофилировались под инфекционные больницы, и ей смогли оказать своевременную квалифицированную помощь. Врач-офтальмолог осмотрел её и, назначив лечение, отпустил домой. Многочисленные поклонники творчества Стриженовой пожелали знаменитости здоровья и ангела-хранителя.

Ранее Екатерина Стриженова жаловалась, что карантин в связи с коронавирусом нарушил её планы на день рождения, телеведущая хотела навестить маму, чтобы вместе отметить праздник.

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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 10:48

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