В Москве средняя зарплата составила 88,9 тыс. рублей
В Москве в январе средняя начисленная заработная плата по всему кругу предприятий продемонстрировала резкий рост на 12,1% и составила 88,9 тыс. рублей. Мониторинг рынка труда провели эксперты Мосгорстата.
Профессор Александр Сафонов из ФУ при правительстве РФ считает рост окладов следствием проведенной для бюджетников индексации. Свою роль в общей статистике сыграли и крупные столичные компании.
Согласно данным Росстата, лидером по величине доходов населения в марте стала Чукотка – 106,8 тыс. рублей. Второе место досталось ЯНАО – 100,4 тыс. рублей. Замыкает тройку российская столица – 94 тыс. рублей. В список попали Магаданская область и НАО – 92,9 тыс. и 86,8 тыс. рублей.
Профессор Александр Сафонов из ФУ при правительстве РФ считает рост окладов следствием проведенной для бюджетников индексации. Свою роль в общей статистике сыграли и крупные столичные компании.
«Уровень дохода топ-менеджеров всегда растет быстрыми темпами, поэтому перетягивает показатели на себя», - отметил Сафонов.
Согласно данным Росстата, лидером по величине доходов населения в марте стала Чукотка – 106,8 тыс. рублей. Второе место досталось ЯНАО – 100,4 тыс. рублей. Замыкает тройку российская столица – 94 тыс. рублей. В список попали Магаданская область и НАО – 92,9 тыс. и 86,8 тыс. рублей.
Экономика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:42