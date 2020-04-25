В Москве средняя зарплата составила 88,9 тыс. рублей

«Уровень дохода топ-менеджеров всегда растет быстрыми темпами, поэтому перетягивает показатели на себя», - отметил Сафонов.





Профессор Александр Сафонов из ФУ при правительстве РФ считает рост окладов следствием проведенной для бюджетников индексации. Свою роль в общей статистике сыграли и крупные столичные компании.Согласно данным Росстата, лидером по величине доходов населения в марте стала Чукотка – 106,8 тыс. рублей. Второе место досталось ЯНАО – 100,4 тыс. рублей. Замыкает тройку российская столица – 94 тыс. рублей. В список попали Магаданская область и НАО – 92,9 тыс. и 86,8 тыс. рублей.