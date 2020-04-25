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В Москве средняя зарплата составила 88,9 тыс. рублей

В Москве в январе средняя начисленная заработная плата по всему кругу предприятий продемонстрировала резкий рост на 12,1% и составила 88,9 тыс. рублей. Мониторинг рынка труда провели эксперты Мосгорстата.

Профессор Александр Сафонов из ФУ при правительстве РФ считает рост окладов следствием проведенной для бюджетников индексации. Свою роль в общей статистике сыграли и крупные столичные компании.
«Уровень дохода топ-менеджеров всегда растет быстрыми темпами, поэтому перетягивает показатели на себя», - отметил Сафонов.

Согласно данным Росстата, лидером по величине доходов населения в марте стала Чукотка – 106,8 тыс. рублей. Второе место досталось ЯНАО – 100,4 тыс. рублей. Замыкает тройку российская столица – 94 тыс. рублей. В список попали Магаданская область и НАО – 92,9 тыс. и 86,8 тыс. рублей.

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Экономика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:42

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