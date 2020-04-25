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iPhone 12 может оказаться дешевле предшественника

iPhone 12 может оказаться дешевле представителя предыдущего поколения смартфонов от Apple. По данным инсайдеров, устройство будет иметь ценник в 750 долларов в базовой вариации.
iPhone 12 может оказаться дешевле предшественника

Презентация нового поколения iPhone должна состояться в сентябре, но из-за пандемии коронавируса ее могут перенести на более поздние даты. Источники в компании сообщили, что Apple представит сразу несколько смартфонов, одним из которых станет второй «бюджетный» прибор серии SE. Основой для него станет модель восьмого поколения, но по характеристикам устройство не будет уступать iPhone 11. Стоимость такого прибора будет стартовать от 550 долларов.

iPhone 12 должен получить дисплей на 5,4 дюйма стандарта OLED. Также известно, что компания будет использовать китайские комплектующие. Планируется представить и увеличенную версию смартфона с дисплеем на 6,1 дюйма. Вариация 12 Pro Max получил еще больший экран, но информация о нем пока отсутствует.

По предварительным данным, iPhone 12 Pro будет стоить 1000 долларов в вариации с 128 гигабайтами ПЗУ. За самую дорогую его версию придется отдать на 100 долларов больше. Нынешнее поколение смартфонов от Apple имеет стоимость в 1300 долларов в самой дорогой модификации.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:54

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