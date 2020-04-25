«Потрясающе красивый цвет»: Беременная супруга Андрея Черкасова похвасталась конвертом на выписку

Беременная супруга Андрея Черкасова тщательно готовится к предстоящим родам и уже продумала все детали. Кристина Черкасова нашла роддом, собрала сумку и закупила все необходимое для новорожденного. Сегодня бывшая участница реалити-шоу опубликовала фотографию, на которой она держит конверт на выписку, украшенный большой брошью со стразами. В комментарии возлюбленная ведущего «Дом-2» рассказала, что изделие сшито вручную на заказ и делалось по сезону. Также она отметила: «Потрясающе красивый цвет и качество».Подписчики Кристины Черкасовой пришли в восторг от конверта на выписку и высоко оценили публикацию. Многие написали, что сын Андрея Черкасова будет чувствовать себя комфортно в таком красивом конверте. Также фанаты пожелали бывшей участнице «Дом-2» легких родов и отметили, что она уже полностью готова стать матерью.