Алексей Панин признался, что скрывал четвертую дочь

В биографии Алексея Панина значится, что у него три дочери: Анна, Мария и София. Актер признался журналистам, что у него есть еще одна наследница, о которой знают только родные люди. Он опечален тем, что не со всеми детьми получается часто видеться. С рождения с артистом живет только дочь Анна, но он надеется, что в будущем девочки будут поддерживать отношения друг с другом. Алексей Панин хотел бы рассказать о своих наследницах всему миру, но матери против этого, поэтому их желание для него закон.Актер не скрывает, что у него всегда была бурная личная жизнь и страстный темперамент. По его словам, ему обязательно нужно с кем-то засыпать. Также Алексей Панин признался, что не может забыть о романе со своей коллегой и звездой «Глухаря» Викторией Тарасовой. По его словам, исполнительница роли подполковника Зиминой, является настоящей женщиной. Актер охарактеризовал экс-возлюбленную как «ураган» и в характере, и в жизни, и в интиме. Их роман начался, когда Виктория Тарасова еще не была знаменитой. Она тогда работала в театре Шалом и получала скромные гонорары. Отношения продлились недолго, но о причинах расставания артист не рассказал. К своим многочисленным романам Алексей Панин относится философски. Его сердце на данный момент свободно, но артист не теряет надежды на то, что встретит с женщину, с которой ему захочется просыпаться каждый день.Алексей Панин поделился своими планами после окончания карантина. Вскоре в столице пройдет пресс-показ его фильма «Я вернулся», после чего картину покажут в Саратове, где были отсняты основные сцены.