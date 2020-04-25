Глава UFC Дэйн Уайт прогнозирует возвращение Хабиба Нурмагомедова в сентябре-октябре





18 апреля Нурмагомедов, являющийся действующим чемпионом, должен был выйти в октагон против 36-летнего Тони Фергюсона. Бой с американцем планировалось провести в Нью-Йорке в рамках чемпионата UFC 249. Из-за введения карантина по всему миру российский спортсмен перенес поединок.Недавно представители отрасли сообщили, что 9 мая Фергюнсон будет драться с Джастином Гэтжи. Бой за титул временного чемпиона пройдет в Джексонвилле.