Глава UFC Дэйн Уайт прогнозирует возвращение Хабиба Нурмагомедова в сентябре-октябре
Дэйн Уайт, возглавляющий UFC, прогнозирует триумфальное возвращение 31-летнего Хабиба Нурмагомедова. Первые бои с его участием могут состояться в сентябре или октябре. Корреспондент Аарон Бронстетер поделился новостью в микроблоге Twitter.
18 апреля Нурмагомедов, являющийся действующим чемпионом, должен был выйти в октагон против 36-летнего Тони Фергюсона. Бой с американцем планировалось провести в Нью-Йорке в рамках чемпионата UFC 249. Из-за введения карантина по всему миру российский спортсмен перенес поединок.
Недавно представители отрасли сообщили, что 9 мая Фергюнсон будет драться с Джастином Гэтжи. Бой за титул временного чемпиона пройдет в Джексонвилле.
18 апреля Нурмагомедов, являющийся действующим чемпионом, должен был выйти в октагон против 36-летнего Тони Фергюсона. Бой с американцем планировалось провести в Нью-Йорке в рамках чемпионата UFC 249. Из-за введения карантина по всему миру российский спортсмен перенес поединок.
Недавно представители отрасли сообщили, что 9 мая Фергюнсон будет драться с Джастином Гэтжи. Бой за титул временного чемпиона пройдет в Джексонвилле.
Спорт
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:28