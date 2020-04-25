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Дмитрий Шепелев тренируется в туалете для поддержания хорошей спортивной формы

Во время соблюдения режима самоизоляции звезды шоу-бизнеса предпочитают развлекать поклонников разными челленджами и интересными роликами. Однако некоторые стараются не потерять хорошую физическую форму. Так, Дмитрий Шепелев сообщил, что занимается в туалете.

Недавно Дмитрий Шепелев на странице в Instagram поделился с поклонниками информацией о том, что проводит свои тренировки, запираясь в туалете. Знаменитый телеведущий опубликовал снимок, на котором предстал в черной бейсболке и с гантелей в руке. Он улыбается на камеру, что может означать позитивное настроение во время социального дистанцирования. Шепелев не стал уточнять, что именно он делает для улучшения физической формы, однако отметил, тренироваться у него получается через день. Благодаря тому, что помещение в туалете большое, телеведущий может использовать его в качестве спортзала. В завершении обращения к поклонникам Шепелев отметил, ему можно верить, поскольку он работал на Первом канале и вёл рубрику «Шлем правды» в программе «Видели видео?».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:40

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