Дмитрий Шепелев тренируется в туалете для поддержания хорошей спортивной формы

Недавно Дмитрий Шепелев на странице в Instagram поделился с поклонниками информацией о том, что проводит свои тренировки, запираясь в туалете. Знаменитый телеведущий опубликовал снимок, на котором предстал в черной бейсболке и с гантелей в руке. Он улыбается на камеру, что может означать позитивное настроение во время социального дистанцирования. Шепелев не стал уточнять, что именно он делает для улучшения физической формы, однако отметил, тренироваться у него получается через день. Благодаря тому, что помещение в туалете большое, телеведущий может использовать его в качестве спортзала. В завершении обращения к поклонникам Шепелев отметил, ему можно верить, поскольку он работал на Первом канале и вёл рубрику «Шлем правды» в программе «Видели видео?».