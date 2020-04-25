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Дефекты Samsung Galaxy S20 Ultra невозможно исправить прошивками

Дефекты Samsung Galaxy S20 Ultra, представленного в феврале, невозможно устранить никакими прошивками. Стоимость смартфона составляет 1400 долларов.
Дефекты Samsung Galaxy S20 Ultra невозможно исправить прошивками

Galaxy S20 из серии Ultra получил неисправную камеру. Из-за допущенных производителем недочетов девайс удостоился только седьмой позиции рейтинга по версии DxOMark. Samsung пытался решить вопрос выпуском обновления для программного обеспечения, но снимки и ролики все равно остаются размытыми.

Модератор форума Samsung рассказал, что проблема с камерой сохранится и, вероятно, никакие выпущенные обновления в этом вопросе не помогут. Причина кроется в дефекте датчиков увеличенного размера, приводящему к малой резкости при фокусном расстоянии в 10 сантиметров. Пользователи могут избежать размытости, если откажутся от съемки крупными планом. Производитель официально не прокомментировал появившееся заявление.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:14

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