Дефекты Samsung Galaxy S20 Ultra невозможно исправить прошивками





Galaxy S20 из серии Ultra получил неисправную камеру. Из-за допущенных производителем недочетов девайс удостоился только седьмой позиции рейтинга по версии DxOMark. Samsung пытался решить вопрос выпуском обновления для программного обеспечения, но снимки и ролики все равно остаются размытыми.Модератор форума Samsung рассказал, что проблема с камерой сохранится и, вероятно, никакие выпущенные обновления в этом вопросе не помогут. Причина кроется в дефекте датчиков увеличенного размера, приводящему к малой резкости при фокусном расстоянии в 10 сантиметров. Пользователи могут избежать размытости, если откажутся от съемки крупными планом. Производитель официально не прокомментировал появившееся заявление.