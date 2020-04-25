США и Китай сорвали конференцию G20





Вашингтон в начале конференции настоял на том, чтобы ВОЗ предоставила отчет о мерах, предпринятых для противодействия распространения коронавируса. Пекин выступил против публикации материалов. Представители США сразу же обвинили Китай в сокрытии реальных данных по пандемии.В итоге конференцию пришлось отменить на стадии подготовки. South China Morning Post сообщило, что переговоры возобновятся сразу после того, как Китай и США найдут компромисс по вопросу ВОЗ. Вашингтон также заявил, что Пекин может искажать данные о реальной заболеваемости в стране, делая общую мировую статистику неверной.США ранее приостановили финансирование ВОЗ. Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Китай пытается скрыть реальные причины появления коронавируса и искусственно создает видимость победы над заболеванием в стране. Решение об отмене финансирования уже раскритиковали в ООН.Майк Помпео, являющийся американским госсекретарем, призвал Китай быть максимально прозрачным в вопросе коронавируса. В ответ на это представители МИД КНР заявили, что власти страны всегда придерживались «открытой позиции» по поводу информирования ВОЗ о распространении заболевания.