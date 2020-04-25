Ольга Бузова в мини-топе станцевала на крыше высотного здания в Москве
Ольга Бузова, устав соблюдать режим самоизоляции,станцевала на крыше высотного здания в Москве. Короткий ролик певица опубликовала на своей странице в Instagram.
На представленных кадрах Бузова запечатлена в летнем наряде: мини-топ, полосатые брюки, блестящие туфли на высоком каблуке. Образ дополнила корона на голове. Певица включила трек «Плачу на техно» и стала танцевать, выбирая сексуальные движения.
В комментарии к посту фанаты называли Бузову красоткой, королевой, «бомбической девушкой». Многие отметили чрезмерную худобу ведущей проекта «Дом-2» и осудили ее странную хореографию.
Ранее поклонники нашли двойника своей любимой исполнительницы.
На представленных кадрах Бузова запечатлена в летнем наряде: мини-топ, полосатые брюки, блестящие туфли на высоком каблуке. Образ дополнила корона на голове. Певица включила трек «Плачу на техно» и стала танцевать, выбирая сексуальные движения.
«Когда зашел трек, нужно танцевать так, словно тебя никто не видит. Небольшое видео поднимет ваше настроение», - написала артистка.
В комментарии к посту фанаты называли Бузову красоткой, королевой, «бомбической девушкой». Многие отметили чрезмерную худобу ведущей проекта «Дом-2» и осудили ее странную хореографию.
Ранее поклонники нашли двойника своей любимой исполнительницы.