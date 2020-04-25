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Станислав Садальский призвал фанатов после окончания карантина выйти на улицу и гулять всю ночь

Станислав Садальский призвал своих фанатов в социальной сети Instagram после окончания карантина выйти на улицу. Также известный артист предложил им гулять всю ночь.
Станислав Садальский призвал фанатов после окончания карантина выйти на улицу и гулять всю ночь

Станислав Садальский, как и все российские знаменитости, находится на самоизоляции. При этом артист не забывает о своих преданных поклонниках и постоянно находится с ними на связи. Сегодня знаменитость решил поговорить с пользователями Сети про весну и карантин. Станислав Садальский опубликовал новую фотографию, на которой он сидит на диване. В комментарии знаменитость написал, что настало такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Также актер театра и кино призвал всех подписчиков после окончания карантина выйти на улицу и гулять всю ночь. В конце Станислав Садальский добавил: "Хотя так привык к самоизоляции — уйти далеко от дома не получится".

Подписчики отметили, что тоже устали от самоизоляции и готовы как только разрешат гулять всю ночь. При этом некоторые написали, что согласны на прогулку, только если Станислав Садальский составит им компанию.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:53

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