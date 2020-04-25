Станислав Садальский призвал фанатов после окончания карантина выйти на улицу и гулять всю ночь

Станислав Садальский, как и все российские знаменитости, находится на самоизоляции. При этом артист не забывает о своих преданных поклонниках и постоянно находится с ними на связи. Сегодня знаменитость решил поговорить с пользователями Сети про весну и карантин. Станислав Садальский опубликовал новую фотографию, на которой он сидит на диване. В комментарии знаменитость написал, что настало такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Также актер театра и кино призвал всех подписчиков после окончания карантина выйти на улицу и гулять всю ночь. В конце Станислав Садальский добавил: "Хотя так привык к самоизоляции — уйти далеко от дома не получится".Подписчики отметили, что тоже устали от самоизоляции и готовы как только разрешат гулять всю ночь. При этом некоторые написали, что согласны на прогулку, только если Станислав Садальский составит им компанию.