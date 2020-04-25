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Ларису Гузееву впечатлила статуэтка Гарика Харламова в виде «собачуни»

Во время съемок программы «Давай поженимся!» один из гостей преподнес ведущим необычный подарок в виде их небольших фигурок. Ларису Гузееву впечатлила статуэтка Гарика Харламова в виде «собачуни», которая шла в комплекте.
Ларису Гузееву впечатлила статуэтка Гарика Харламова в виде «собачуни»

Гость телепроекта сделал бульдога с лицом известного юмориста. Он отметил, что не стал фиксировать эту статуэтку, поэтому Лариса Гузеева может разместить ее, например, у своих ног. При этом, жених извинился и отметил, что не хочет этим обидеть резидента Comedy Club. Соответствующие кадры из программы «Давай поженимся!» Гарик Харламов опубликовал в своем микроблоге Instagram, добавив к ним кадр из фильма «Легенда №17». Там герой, которого играет Олег Меньшиков, спрашивает у хоккеиста: «Тебе не больно, Харламов?».

Лариса Гузеева восхитилась подарком, отметив, что это «прелесть». Ранее телеведущая призналась, что устала от постоянных насмешек Гарика Харламова, который регулярно высмеивает ее программу. В комментариях к этому видео подписчики юмориста отметили, что «комик добился своего» и теперь «у ног Гузеевой».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:21

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