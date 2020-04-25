Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную критику
Рэпер Тимати, как и другие коллеги по цеху, неоднократно подвергался критике со стороны светской львицы Ксении Собчак. Телеведущая считает, что многие отечественные знаменитости поднимают свои рейтинги дешёвыми способами, Тимати ответил Собчак ироничным постом в социальных сетях.
Рэпер Тимати призвал телеведущую Ксению Собчак заняться своей личной жизнью, а не поднимать на хайпе свой профессиональный уровень, тем более, до категории Владимира Познера, по словам музыканта, светской львице не дотянуть. Артист рассказал, почему скандальная ведущая на него в обиде: дело в том, что он ответил двойным отказом на предложение поучаствовать в её программе после выхода трека с Гуфом. У Собчак своя правда: она критикует звёзд отечественной эстрады за то, что они выполняют опасные и странные задания, к примеру, Тимати в прямом эфире с Настей Ивлеевой проколол свою губу с помощью медицинской иглы.
Тимати не стеснялся в своих сравнениях, отмечая, что Собчак – это «маленький вампир», ей просто необходимо внимание общественности и немного обиды в данном случае на него. Рэпер приводит пример, когда телезвезда на свою свадьбу приехала на катафалке, сообщив заранее об этом всем СМИ. Он предложил ведущей забыть обиды и уделить внимание своей жизни, а ещё доказать, что она действительно может снять передачу «о реальных интересных вещах в мире, как это делает Дудь сейчас, а не на склоках, скандалах и чужом хайпе».
Ранее мать Тимати Симона Юнусова осудила людей за слабохарактерность во время самоизоляции. Она отметила, что те, кто сетуют на отсутствие возможности выйти на улицу, на самом деле не думают о своём здоровье и близких людях.
Рэпер Тимати призвал телеведущую Ксению Собчак заняться своей личной жизнью, а не поднимать на хайпе свой профессиональный уровень, тем более, до категории Владимира Познера, по словам музыканта, светской львице не дотянуть. Артист рассказал, почему скандальная ведущая на него в обиде: дело в том, что он ответил двойным отказом на предложение поучаствовать в её программе после выхода трека с Гуфом. У Собчак своя правда: она критикует звёзд отечественной эстрады за то, что они выполняют опасные и странные задания, к примеру, Тимати в прямом эфире с Настей Ивлеевой проколол свою губу с помощью медицинской иглы.
Тимати не стеснялся в своих сравнениях, отмечая, что Собчак – это «маленький вампир», ей просто необходимо внимание общественности и немного обиды в данном случае на него. Рэпер приводит пример, когда телезвезда на свою свадьбу приехала на катафалке, сообщив заранее об этом всем СМИ. Он предложил ведущей забыть обиды и уделить внимание своей жизни, а ещё доказать, что она действительно может снять передачу «о реальных интересных вещах в мире, как это делает Дудь сейчас, а не на склоках, скандалах и чужом хайпе».
Ранее мать Тимати Симона Юнусова осудила людей за слабохарактерность во время самоизоляции. Она отметила, что те, кто сетуют на отсутствие возможности выйти на улицу, на самом деле не думают о своём здоровье и близких людях.