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Супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкович работает курьером по доставке еды по время пандемии COVID-19

Недавно стало известно, что пожилая супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкович приняла решение стать курьером по доставке еды, чтобы прокормить семью во время пандемии коронавируса. У эпатажного шоумена отменили концерты,что привело к нехватке денег.

Согласно утверждению Гогена Солнцева, пенсия его супруги Екатерины Терешкович составляет 15 тысяч рублей. Этих средств не хватает звёздной паре, поэтому жена шоумена устроилась работать курьером по доставке еды. При этом во время собеседования она сообщила, что ей 35 лет.
«Самое интересное то, что ей нравится работать, и она чувствует себя молодой. Кате нравятся прогулки на свежем воздухе. Она не берет много заказов», — сообщил шоумен.

Он благодарен супруге за то, что она заботится о их семье. «Деньги, которые зарабатывает Катя, мы тратим на самое необходимое: оплата коммунальных платежей, на еду и напитки. У нас есть запас лапши быстрого приготовления. Во время работы супруга придерживается правил безопасности. У неё есть маска и перчатки. Вечером всё дезинфицируем, чтобы не подхватить коронавирус», — заявил звезда.

Иногда его приглашают на мероприятия, где у него есть возможность заработать деньги. Однако большое количество проектов пришлось отложить на более поздний срок. Солнцев отмечает, есть надежда, что в июне ситуация улучшится, сообщает СтарХит.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:08

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