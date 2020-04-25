Супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкович работает курьером по доставке еды по время пандемии COVID-19

«Самое интересное то, что ей нравится работать, и она чувствует себя молодой. Кате нравятся прогулки на свежем воздухе. Она не берет много заказов», — сообщил шоумен.





Согласно утверждению Гогена Солнцева, пенсия его супруги Екатерины Терешкович составляет 15 тысяч рублей. Этих средств не хватает звёздной паре, поэтому жена шоумена устроилась работать курьером по доставке еды. При этом во время собеседования она сообщила, что ей 35 лет.Он благодарен супруге за то, что она заботится о их семье., — заявил звезда.Иногда его приглашают на мероприятия, где у него есть возможность заработать деньги. Однако большое количество проектов пришлось отложить на более поздний срок. Солнцев отмечает, есть надежда, что в июне ситуация улучшится, сообщает СтарХит.