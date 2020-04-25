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Иван Ургант о фотосессии Брежневой: «Голая Вера оставила Меладзе «без помидорчиков»

Иван Ургант высмеял откровенную фотосессию Веры Брежневой. Ведущий посчитал, что певица оставила Константина Меладзе «без помидорчиков».
Иван Ургант о фотосессии Брежневой: «Голая Вера оставила Меладзе «без помидорчиков»

Брежнева показала фанатам серию снимков. На одном из кадров 38-летняя украинская артистка без одежды сидит на подоконнике, демонстрируя прекрасную фигуру. Снимок получился приличным, поскольку певица прикрыла руками интимные места.
«Эротическая фотография – это, кода видно не все. Вот здесь Веру видно прекрасно, а участок – нет. Думаю, Константина не порадовала данная фотосессия, ведь его благоверная, выбирая позу, уронила всю рассаду. Теперь он через два месяца не соберет свои помидорчики», - пошутил ведущий в передаче «Вечерний Ургант».

Знаменитость обвинил певицу в присвоении чужой идеи. Изначально на снимке был якобы запечатлен шоумен, демонстрирующий свои роскошные ноги.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:50

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