Иван Ургант о фотосессии Брежневой: «Голая Вера оставила Меладзе «без помидорчиков»

«Эротическая фотография – это, кода видно не все. Вот здесь Веру видно прекрасно, а участок – нет. Думаю, Константина не порадовала данная фотосессия, ведь его благоверная, выбирая позу, уронила всю рассаду. Теперь он через два месяца не соберет свои помидорчики», - пошутил ведущий в передаче «Вечерний Ургант».



