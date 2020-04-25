Иван Ургант о фотосессии Брежневой: «Голая Вера оставила Меладзе «без помидорчиков»
Иван Ургант высмеял откровенную фотосессию Веры Брежневой. Ведущий посчитал, что певица оставила Константина Меладзе «без помидорчиков».
Брежнева показала фанатам серию снимков. На одном из кадров 38-летняя украинская артистка без одежды сидит на подоконнике, демонстрируя прекрасную фигуру. Снимок получился приличным, поскольку певица прикрыла руками интимные места.
Знаменитость обвинил певицу в присвоении чужой идеи. Изначально на снимке был якобы запечатлен шоумен, демонстрирующий свои роскошные ноги.
Брежнева показала фанатам серию снимков. На одном из кадров 38-летняя украинская артистка без одежды сидит на подоконнике, демонстрируя прекрасную фигуру. Снимок получился приличным, поскольку певица прикрыла руками интимные места.
«Эротическая фотография – это, кода видно не все. Вот здесь Веру видно прекрасно, а участок – нет. Думаю, Константина не порадовала данная фотосессия, ведь его благоверная, выбирая позу, уронила всю рассаду. Теперь он через два месяца не соберет свои помидорчики», - пошутил ведущий в передаче «Вечерний Ургант».
Знаменитость обвинил певицу в присвоении чужой идеи. Изначально на снимке был якобы запечатлен шоумен, демонстрирующий свои роскошные ноги.