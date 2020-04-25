«Немного Шапокляк»: Дочь Ларисы Гузеевой вспомнила себя в образе блондинки

Дочь ведущей «Давай поженимся!» часто экспериментирует над своей внешностью. Возможно, Ольга Бухарова пытается отыскать свой стиль. Лариса Гузеева показывала в своем Instagram-аккаунте, как дочь перевоплощалась в Джокера с кровавыми слезами и в восточную царицу.Подписчики привыкли видеть Ольгу Бухарову брюнеткой, поэтому им было необычно наблюдать ее в образе блондинки. Оказалось, что светлые волосы прибавляют ей возраст. Также фолловеры не оценили странный наряд – юбку в пол в сочетании с удлиненным пиджаком. Комментаторы написали, что девушка выглядит «по-бабульски», а образ ее старит. Многие отметили, что дочь Ларисы Гузеевой сейчас выглядит превосходно и ей не нужны такие резкие эксперименты над внешностью.