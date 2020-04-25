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Названы 5 ошибок эксплуатации, которые изнашивают ремень ГРМ раньше срока

Эксперты рассказали о 5 ошибках в ходе эксплуатации автомобиля, которые в итоге могут привести к износу ГРМ. Самой распространенной из них является так называемый запуск транспортного средства «с толкача».

Когда водитель включает скорость в не заведенном транспортном средстве, на ремень ГРМ оказывается повышенное давление. Неопытные водители делают все резко, ввиду чего такой тип запуска двигателя рано или поздно приведет к поломке.

Сократить срок эксплуатации ремня может и резкое понижение передачи во время езды. Особенно это опасно при использовании КПП для остановки транспортного средства. Сотрудники автомобильных сервисов отмечают, что подобные действия приводят не только к износу ГРМ, но и к поломкам коробки передач.

Ремень значительно быстрее изнашивается при частом торможении на скорости. Для снижения негативного воздействия на ГРМ необходимо при остановке всегда выжимать сцепление. Также специалисты рекомендуют отрегулировать ремень так, чтобы он не был сильно натянут. На износе ГРМ может сказываться даже изоляция отсека с двигателем. Если грязь и жидкость попадают на ремень, то он выходит из строя значительно быстрее.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:42

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