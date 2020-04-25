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Ольге Рапунцель и Александре Черно придется рожать на Сейшелах из-за запретов на перелеты

Владислав Филев, который является представителем компанию S7О, сообщил, что запреты на перелеты продлятся еще несколько месяцев. Поэтому Ольге Рапунцель и Александре Черно придется рожать на Сейшелах.
Ольге Рапунцель и Александре Черно придется рожать на Сейшелах из-за запретов на перелеты

Ольга Рапунцель и Александра Черно находятся на последних месяцах беременности. Участницы «Дом-2» хотят вернуться в Россию, чтобы именно там родить своих детей. Но, как стало известно, девушкам, скорее всего, придется остаться на Сейшелах еще на несколько месяцев. Владелец известной авиакомпании заявил, что запреты на перелеты могут продлиться до следующего года.

Если данная информация подтвердится официально, то Ольга Рапунцель и Александра Черно не просто ни смогут родить в Москве, но и первые полгода их дети проведут на Сейшелах. Пользователи Сети переживают за реакцию беременных участниц реалити-шоу. Некоторые уверены, что Александра Черно устроит очередную истерику руководству «Дом-2», а Ольга Рапунцель поддержит свою коллегу по съемочной площадке, хотя девушки и не являются подругами.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:21

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