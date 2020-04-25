Власти Москвы ответили на коллективный иск о самоизоляции
Власти Москвы ответили на коллективный иск о самоизоляции, ряде незаконно, как считают заявители, изданных мэром Сергеем Собяниным указах и введении пропускной системы передвижения. Документ, направленный в Мосгорсуд, оказался в распоряжении Telegram-канала депутата Дениса Шендеровича.
Мэрия в своем ответе указала, что введенные ограничения не нарушают права на передвижение, личную жизнь и неприкосновенность жизни, а возлагают на москвичей публично-правовые обязанности. Оформление пропусков и соблюдение самоизоляции во время непростой эпидемиологической обстановки подтверждает добросовестное отношение граждан к окружающим.
Мэрия в своем ответе указала, что введенные ограничения не нарушают права на передвижение, личную жизнь и неприкосновенность жизни, а возлагают на москвичей публично-правовые обязанности. Оформление пропусков и соблюдение самоизоляции во время непростой эпидемиологической обстановки подтверждает добросовестное отношение граждан к окружающим.
«Мы считаем, что люди необоснованно обвиняют нас в возможном продлении ограничений. Еще раз напоминаем, что все наши действия направлены для защиты от инфицирования и распространения КВИ. Как только пандемия закончится, люди смогут вернуться к привычной жизни», - говорится в сообщении.
Политика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:19