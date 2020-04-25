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Эксперты назвали самые безопасные седаны 2020…
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Эксперты назвали самые безопасные седаны 2020 года

Эксперты назвали самые безопасные седаны этого года. Анализ сделан на основе рейтинга столкновений NHTSA. Машины расположены в порядке возрастания цены.
Эксперты назвали самые безопасные седаны 2020 года

Лидером рейтинга стала Subaru Impreza со стандартным набором систем помощи водителю и безопасности. Автомобиль в случае опасности применяет экстренное торможение, снижая риск столкновения. Второе место досталось Mazda3, оснащенной сонным монитором водителя, технологией удержания в полосе и экстренного торможения. В рейтинге Top Safety Pick седан получил «пятерку». Замыкает тройку Honda Civic с камерой заднего вида, датчиками для предотвращения ДТП и смягчения выезда на дорогу. Машина практически не имеет «слепых» зон.

Четвертая позиция досталась Toyota Corolla с расширенным набором функций безопасности. Пятое место заслуженно заняла Honda Insight. Следом расположились Subaru Legacy, Honda Accord, Nissan Altima, Mazda6, Toyota Camry, Nissan Maxima, Volvo S60, Tesla Model 3, Lexus ES, Audi A6, Genesis G80.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:09

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