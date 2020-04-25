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Тренер "Зенита" Семак назвал самых ярких игроков сезона

Сергей Семак, являющийся тренером футбольного клуба «Зенит», назвал лучших игроков сезона 2019-2020 года. По его словам, многие спортсмены отлично себя проявили, из-за чего выделить кого-то конкретно очень сложно.

«В нашей команде можно назвать лучшим практически каждого. Если говорить о статистических показателях, то определенно выделяется Дзюба. Он демонстрирует отличные цифры на протяжении всего сезона. Примерно такие же показатели имеет Азмун. Очень приятно, что средняя линия и голкиперы научились работать вместе. Это заставляет только радоваться за нашу команду», - рассказал Семак.

Из других команд тренер выделил Крыховяка и Марио Фернандеса. Семак подчеркнул, что следит за многими игроками, выделяя характерные методики ведения игры. Особенно важно это делать при изучении противника. По словам тренера «Зенита», грамотная тактика всегда может помочь одержать победу.

В настоящее время футбольные матчи Лиги Европы приостановлены из-за коронавируса. В УЕФА ранее сообщали, что достижения команд, которые уже отыграли отборочные встречи, перейдут на следующий сезон.

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Спорт
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:15

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