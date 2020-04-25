В Эквадоре очнулась «умершая» месяц назад пенсионерка





Перед «смертью» температура тела пациентки подскочила до 42 градусов. Врачи заметили проблемы с дыханием и начали проводить положенные в этом случае процедуры. Из-за ошибки в имени пациентки семье старушки сообщили о ее смерти.Родные кремировали якобы ее останки. Местные власти ввели карантин из-за коронавируса, поэтому церемонию погребения праха пришлось отложить. Недавно пенсионерка очнулась и попросила сообщить новость сестре. Шокированная женщина требует, чтобы больница возместила семье 2000 долларов, потраченные на похоронные услуги.В Эквадоре зафиксировано более 22,1 тыс. случаев заражения КВИ. Число летальных исходов достигло 576 человек. В связи со сложившейся ситуацией в стране возникли проблемы с погребением, передает Comercio.