В Эквадоре очнулась «умершая» месяц назад пенсионерка
В Эквадоре очнулась 74-летняя пенсионерка, лежавшая в больнице Гуаякиля. Родственники признали ее «умершей» еще 27 марта.
Перед «смертью» температура тела пациентки подскочила до 42 градусов. Врачи заметили проблемы с дыханием и начали проводить положенные в этом случае процедуры. Из-за ошибки в имени пациентки семье старушки сообщили о ее смерти.
Родные кремировали якобы ее останки. Местные власти ввели карантин из-за коронавируса, поэтому церемонию погребения праха пришлось отложить. Недавно пенсионерка очнулась и попросила сообщить новость сестре. Шокированная женщина требует, чтобы больница возместила семье 2000 долларов, потраченные на похоронные услуги.
В Эквадоре зафиксировано более 22,1 тыс. случаев заражения КВИ. Число летальных исходов достигло 576 человек. В связи со сложившейся ситуацией в стране возникли проблемы с погребением, передает Comercio.
Перед «смертью» температура тела пациентки подскочила до 42 градусов. Врачи заметили проблемы с дыханием и начали проводить положенные в этом случае процедуры. Из-за ошибки в имени пациентки семье старушки сообщили о ее смерти.
Родные кремировали якобы ее останки. Местные власти ввели карантин из-за коронавируса, поэтому церемонию погребения праха пришлось отложить. Недавно пенсионерка очнулась и попросила сообщить новость сестре. Шокированная женщина требует, чтобы больница возместила семье 2000 долларов, потраченные на похоронные услуги.
В Эквадоре зафиксировано более 22,1 тыс. случаев заражения КВИ. Число летальных исходов достигло 576 человек. В связи со сложившейся ситуацией в стране возникли проблемы с погребением, передает Comercio.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:01