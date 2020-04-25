В Сети появились фото необычных самодельных авто, выставленных на продажу
В российских регионах есть мастера, которые могут полностью создать транспортное средство или усовершенствовать уже имеющийся прототип. В Сети появились фото необычных самодельных авто, которые их инженеры-конструкторы выставили на продажу.
Например, житель Сибири предложил купить у него кэб, на котором в Великобритании ездят солиднее персоны. Это авто создано на базе Geely TX4 и имеет левостороннее расположение руля. Такая опция нетипична для британского автопрома. Модель с коробкой «автомат» хозяин оценил в миллион рублей. Ценник доступный, однако такой автомобиль может заинтересовать только коллекционеров экзотических раритетов.
Еще один интересный экземпляр – это самодельный вездеход. Транспорт на гусеничном ходу напоминает агрегат, который сколотили «на быструю руку» для того, чтобы перевозить на Севере вахтовиков. В салоне поместится водитель и восемь пассажиров. Вездеход, который хозяин назвал «сноповязалка Тобик», обойдется в 40 тысяч рублей. При его производстве использовались еще советские детали, а починить транспорт, как уверяет владелец, можно даже в дороге.
Каждый желающий может приобрести самодельную снегоуборочную машину, созданную на базе внедорожника. Разработчик поставил ЛуАЗ на гусеничный ход и прикрепил к нему ковш. Такое чудо техники обойдется автолюбителям в 120 тысяч рублей.
Например, житель Сибири предложил купить у него кэб, на котором в Великобритании ездят солиднее персоны. Это авто создано на базе Geely TX4 и имеет левостороннее расположение руля. Такая опция нетипична для британского автопрома. Модель с коробкой «автомат» хозяин оценил в миллион рублей. Ценник доступный, однако такой автомобиль может заинтересовать только коллекционеров экзотических раритетов.
Еще один интересный экземпляр – это самодельный вездеход. Транспорт на гусеничном ходу напоминает агрегат, который сколотили «на быструю руку» для того, чтобы перевозить на Севере вахтовиков. В салоне поместится водитель и восемь пассажиров. Вездеход, который хозяин назвал «сноповязалка Тобик», обойдется в 40 тысяч рублей. При его производстве использовались еще советские детали, а починить транспорт, как уверяет владелец, можно даже в дороге.
Каждый желающий может приобрести самодельную снегоуборочную машину, созданную на базе внедорожника. Разработчик поставил ЛуАЗ на гусеничный ход и прикрепил к нему ковш. Такое чудо техники обойдется автолюбителям в 120 тысяч рублей.