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В Сети появились фото необычных самодельных авто, выставленных на продажу

В российских регионах есть мастера, которые могут полностью создать транспортное средство или усовершенствовать уже имеющийся прототип. В Сети появились фото необычных самодельных авто, которые их инженеры-конструкторы выставили на продажу.
В Сети появились фото необычных самодельных авто, выставленных на продажу

Например, житель Сибири предложил купить у него кэб, на котором в Великобритании ездят солиднее персоны. Это авто создано на базе Geely TX4 и имеет левостороннее расположение руля. Такая опция нетипична для британского автопрома. Модель с коробкой «автомат» хозяин оценил в миллион рублей. Ценник доступный, однако такой автомобиль может заинтересовать только коллекционеров экзотических раритетов.

Еще один интересный экземпляр – это самодельный вездеход. Транспорт на гусеничном ходу напоминает агрегат, который сколотили «на быструю руку» для того, чтобы перевозить на Севере вахтовиков. В салоне поместится водитель и восемь пассажиров. Вездеход, который хозяин назвал «сноповязалка Тобик», обойдется в 40 тысяч рублей. При его производстве использовались еще советские детали, а починить транспорт, как уверяет владелец, можно даже в дороге.

Каждый желающий может приобрести самодельную снегоуборочную машину, созданную на базе внедорожника. Разработчик поставил ЛуАЗ на гусеничный ход и прикрепил к нему ковш. Такое чудо техники обойдется автолюбителям в 120 тысяч рублей.

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Авто / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:28

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