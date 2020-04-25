Эксперт оценил создаваемые в США «умные» прицелы

«Снайпер перед выстрелом должен отстроить все характеристики на прицеле, если говорить о механических устройствах. Более современные приборы дают возможность делать это быстрее. Если говорить о самой новой американской разработке, то все настройки она должна брать на себя. «Умный» прицел просчитает расстояние, определит погрешность и выставит все остальные параметры», - рассказал специалист.







По мнению Попенкера, появление таких прицелов на вооружении даст снайперам возможность стрелять сразу после попадания противника в поле зрения. В настоящее время соответствующие приборы находятся в разработке. В начале года Сухопутные силы США получили несколько тестовых экземпляров прицелов, но официально они пока не были взяты на вооружение.Эксперт отметил, что даже «умные» прицелы будут требовать умений и знаний стрелка. Если снайпер не может обращаться с оружием, то даже полная автоматизация не позволит ему поражать цели с высокой точностью. По словам Попенкера, американские сухопутные войска определенно выиграют от появления таких технологических инноваций.