Представитель РАН Вячеслав Шуршаков рассказал о запуске в 2023 году живых существ на спутнике «Бион-М»

Новый «Бион-М» выведут на околоземную орбиту, высота которой составит 800 км. Живые существа, кроме черепах, ранее облетевшие Луну, ещё ни разу не запускались в открытый космос так высоко», - сообщил представитель РАН.





В сентябре 2019 года был обнародован документ Роскосмоса, согласно которому старт биоспутника «Бион-М» номер 2 отложили на 4 года. Согласно информации инсайдера, он будет запущен в апреле 2023 года и длительность полета составит приблизительно месяц. «Он отметил, «жители» спутника в течении месяца нахождения на орбите облучатся радиацией так же, как и космонавты, совершающие полет на МКС в течении трёх лет.- заявил специалист.