Представитель РАН Вячеслав Шуршаков рассказал о запуске в 2023 году живых существ на спутнике «Бион-М»
Представитель РАН Вячеслав Шуршаков рассказал, что в 2023 году на спутнике «Бион-М» произведут запуск в космос живых существ, которые проведут там месяц. Согласно утверждению специалиста, они получат дозу радиации, схожую с 3-летним полетом космонавтов на борту МКС.
В сентябре 2019 года был обнародован документ Роскосмоса, согласно которому старт биоспутника «Бион-М» номер 2 отложили на 4 года. Согласно информации инсайдера, он будет запущен в апреле 2023 года и длительность полета составит приблизительно месяц. «
В сентябре 2019 года был обнародован документ Роскосмоса, согласно которому старт биоспутника «Бион-М» номер 2 отложили на 4 года. Согласно информации инсайдера, он будет запущен в апреле 2023 года и длительность полета составит приблизительно месяц. «
Новый «Бион-М» выведут на околоземную орбиту, высота которой составит 800 км. Живые существа, кроме черепах, ранее облетевшие Луну, ещё ни разу не запускались в открытый космос так высоко», - сообщил представитель РАН.Он отметил, «жители» спутника в течении месяца нахождения на орбите облучатся радиацией так же, как и космонавты, совершающие полет на МКС в течении трёх лет. «Данный эксперимент является уникальным. Так как там орбита выше, чем у МКС, то можно отметить большое количество тяжелых заряженных частиц, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье живых организмов, которое до конца до сих пор не изучено», - заявил специалист.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:56