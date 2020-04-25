Джиган посвятил новую песню Оксане Самойловой
Джиган посвятил новую песню Оксане Самойловой, собирающейся подать на развод спустя 10 лет брака. Соответствующее видео рэпер обнародовал в микроблоге Instagram.
Самойлова и Джиган уехали в США для рождения четвертого ребенка. После появления на свет сына музыкант стал проявлять агрессию и выпивать. Модели пришлось поместить мужа в реабилитационный центр. Многодетная мать сделала все от нее зависящее, но от развода не отказалась.
В новой композиции Джиган поет, что готов на все ради семьи и детей. Он боготворит свою возлюбленную, научившую его «летать». В комментарии к посту артист написал: «FOREVER EVA EVA! 8».
Фолловеры сразу поняли, что хит посвящен Самойловой. В песне Джиган хочет привлечь ее внимание и рассказать о своих чувствах. Некоторые комментаторы написали, что видео музыканта стали походить на сериал, который многих спас от скуки во время самоизоляции, передает «Слово и Дело».
Самойлова и Джиган уехали в США для рождения четвертого ребенка. После появления на свет сына музыкант стал проявлять агрессию и выпивать. Модели пришлось поместить мужа в реабилитационный центр. Многодетная мать сделала все от нее зависящее, но от развода не отказалась.
В новой композиции Джиган поет, что готов на все ради семьи и детей. Он боготворит свою возлюбленную, научившую его «летать». В комментарии к посту артист написал: «FOREVER EVA EVA! 8».
Фолловеры сразу поняли, что хит посвящен Самойловой. В песне Джиган хочет привлечь ее внимание и рассказать о своих чувствах. Некоторые комментаторы написали, что видео музыканта стали походить на сериал, который многих спас от скуки во время самоизоляции, передает «Слово и Дело».