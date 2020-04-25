Армия России получит носимые тепловизоры «Сыч» для разведки





Разработкой тепловизора занимались специалисты ЦНИИ «Циклон». Техническое задание холдинг получил от Минобороны. Испытания прошли успешно. Поставка запланирована на 2021 год.Инженерная разведка нужна армии для сбора данных о дислокации врага. Во время таких операций военные узнают свойства местности, об имеющихся в распоряжении противника сооружениях и минных заграждениях.«Циклон» и Минобороны связывает многолетнее сотрудничество. Холдинг занимается разработкой тепловизоров, обзорно-прицельных систем, многоспектральных средств наблюдения.