В Сети опубликовали первые живые фото смартфона OnePlus Z





Внешне смартфон очень напоминает гаджет Samsung Galaxy S20, но следует отметить, что у него плоский экран. У новинки фронтальная камера врезана по центру.В линейке смартфонов производителя модель OnePlus Z будет представлять собой идейного наследника недорогой версии OnePlus X, которая вышла пять лет назад. Сведений о технических характеристиках нового девайса нет. Согласно информации, предоставленной различными источниками, эта версия станет первой, которую будут производить на базе однокристальной платформы под названием MediaTek.