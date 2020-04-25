В Сети опубликовали первые живые фото смартфона OnePlus Z
Слухи о том, что разработчики работают над среднеуровневым смартфоном OnePlus Z, подтвердились. В Сети опубликовали первые живые фото этого гаджета, который станет бюджетной альтернативой модели OnePlus 8.
Внешне смартфон очень напоминает гаджет Samsung Galaxy S20, но следует отметить, что у него плоский экран. У новинки фронтальная камера врезана по центру.
В линейке смартфонов производителя модель OnePlus Z будет представлять собой идейного наследника недорогой версии OnePlus X, которая вышла пять лет назад. Сведений о технических характеристиках нового девайса нет. Согласно информации, предоставленной различными источниками, эта версия станет первой, которую будут производить на базе однокристальной платформы под названием MediaTek.
Внешне смартфон очень напоминает гаджет Samsung Galaxy S20, но следует отметить, что у него плоский экран. У новинки фронтальная камера врезана по центру.
В линейке смартфонов производителя модель OnePlus Z будет представлять собой идейного наследника недорогой версии OnePlus X, которая вышла пять лет назад. Сведений о технических характеристиках нового девайса нет. Согласно информации, предоставленной различными источниками, эта версия станет первой, которую будут производить на базе однокристальной платформы под названием MediaTek.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:32