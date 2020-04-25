Никита Джигурда рассказал об угрозах из-за наследства Людмилы Браташ
Никита Джигурда впервые рассказал об угрозах в его адрес в передаче «Светская Хроника». Барду пришлось рисковать жизнью, чтобы получить наследство, оставленное ему Людмилой Браташ.
Браташ и Джигурду связывала многолетняя дружба. Владелица частной авиакомпании стала крестной детей певца, а перед трагической смертью переписала на него все имущество. После похорон появились различные претенденты на ее наследство, например, сестра Светлана Романова.
Адвокат Сергей Воронов пояснил, что суд обязал Романову выплатить Марине Анисиной и Джигурде материальную компенсацию, но она подала встречный иск. Разбирательство растянулось на четыре года. Стороны перешли к взаимным упрекам и оскорблениям. В ходе расследования выяснилось, что водитель давал Браташ таблетки от давления, не сочетавшиеся со спиртным. С ее счетов пропало более 3 млн евро. Барду удалось доказать невиновность, но ему постоянно звонили неизвестные и обещали убить, сообщает Пятый канал.
Браташ и Джигурду связывала многолетняя дружба. Владелица частной авиакомпании стала крестной детей певца, а перед трагической смертью переписала на него все имущество. После похорон появились различные претенденты на ее наследство, например, сестра Светлана Романова.
«Люда не общалась с сестрой и не хотела ее видеть. Хорошо, что она сама написала завещание и лично его оформляла. Мы выиграли все суды во Франции. Завещание признано подлинным. Я здесь, а значит еще жив!» - рассказал Джигурда.
Адвокат Сергей Воронов пояснил, что суд обязал Романову выплатить Марине Анисиной и Джигурде материальную компенсацию, но она подала встречный иск. Разбирательство растянулось на четыре года. Стороны перешли к взаимным упрекам и оскорблениям. В ходе расследования выяснилось, что водитель давал Браташ таблетки от давления, не сочетавшиеся со спиртным. С ее счетов пропало более 3 млн евро. Барду удалось доказать невиновность, но ему постоянно звонили неизвестные и обещали убить, сообщает Пятый канал.