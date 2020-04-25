Никита Джигурда рассказал об угрозах из-за наследства Людмилы Браташ

«Люда не общалась с сестрой и не хотела ее видеть. Хорошо, что она сама написала завещание и лично его оформляла. Мы выиграли все суды во Франции. Завещание признано подлинным. Я здесь, а значит еще жив!» - рассказал Джигурда.





Браташ и Джигурду связывала многолетняя дружба. Владелица частной авиакомпании стала крестной детей певца, а перед трагической смертью переписала на него все имущество. После похорон появились различные претенденты на ее наследство, например, сестра Светлана Романова.Адвокат Сергей Воронов пояснил, что суд обязал Романову выплатить Марине Анисиной и Джигурде материальную компенсацию, но она подала встречный иск. Разбирательство растянулось на четыре года. Стороны перешли к взаимным упрекам и оскорблениям. В ходе расследования выяснилось, что водитель давал Браташ таблетки от давления, не сочетавшиеся со спиртным. С ее счетов пропало более 3 млн евро. Барду удалось доказать невиновность, но ему постоянно звонили неизвестные и обещали убить, сообщает Пятый канал.